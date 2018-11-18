صورة جديدة لأمير كرارة من كواليس "كلبش 3"





نشر أمير كرارة صورة جديدة له من كواليس مسلسل "كلبش 3" عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وسط المناظر الطبيعة في لبنان.





يذكر أن كرارة بدأ في تصوير المسلسل بعد الانتهاء من فترة تحضير استمرت 30 يومًا، ليصبح بذلك أول عمل درامي يتم تصويره لسباق دراما رمضان المنتظر في عام 2019 القادم.





يشار إلى أن "كلبش 2" شارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، أحمد حلاوة، هالة فاخر، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ريم مصطفى، ضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.



