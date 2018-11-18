برلماني: مصر كان بها استيراد عشوائي لمنتجات رديئة



وأضاف "الجوهري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن القانون 43 جاء لتنظيم الاستيراد، منع استيراد مثل هذه المنتجات، وربما يكون البعض قد استغله استغلالا سيئا.



وتابع أن مصر كانت تعاني من أزمات اقتصادية كثيرة، وكان أسهل شيء هو الاستيراد، وكان لابد على الحكومة أن تتدخل في ذلك.

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناعة بها مشاكل موجودة منذ فترة، لافتا إلى أن مصر كان بها استيراد عشوائي، ومنتجات رديئة وسيئة الجودة تدخل إلى مصر.