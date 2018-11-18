طارق علام يروي تفاصيل زيارته إلى مكان ولادة النبي (فيديو)



وكشف "علام"، أن أحد أصدقائه دعاه ذات مرة إلى زيارة مكتبة الحرم، وبعد أن دخلها ذهب به إلى غرفة، وقال له إن هذا المكان هو المكان الذي ولد فيه الرسول.



وأضاف علام: "حسيت برجفة، وحسيت إن أنا طاير مع على الأرض"، مشيرا إلى أنه لا يعلم هل تم إزالة هذا المكان حاليا أم لا، ولكنه ذهب فيما بعد ووجد لافتة تقول بأنه لم يثبت ولادة الرسول في هذا المكان.

عرض الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده"، المذاع على قناة المحور الفضائية، مقطع مصور من داخل الكعبة المشرفة، موضحا أن الزائر يدخل لدقائق معدودة ولكنه يشعر بروحانية كبيرة، مشيرا إلى أن الله كتب له زيارة هذه الغرفة أكثر من مرة.