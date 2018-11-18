إبراهيم صلاح: الأهلي فاوضني مرتين ورفضت لأنني زملكاوي

أكد إبراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب أنه تلقى عرضين من جانب النادي الأهلي لارتداء القميص الأحمر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي عرض ضمي قبل انضمامي للعروبة في الدوري السعودي وبعد قراري بالعودة للدوري المصري".

وتابع: "الأهلي نادي كبير بالتأكيد ولكنني زملكاوي ومن الصعب الانضمام له".