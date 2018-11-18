ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إبراهيم صلاح: الأهلي فاوضني مرتين ورفضت لأنني زملكاوي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:11 ص
إبراهيم صلاح: الأهلي فاوضني مرتين ورفضت لأنني زملكاوي
ابراهيم صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أكد إبراهيم صلاح لاعب نادي المقاولون العرب أنه تلقى عرضين من جانب النادي الأهلي لارتداء القميص الأحمر.

 

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي عرض ضمي قبل انضمامي للعروبة في الدوري السعودي وبعد قراري بالعودة للدوري المصري".

 

وتابع: "الأهلي نادي كبير بالتأكيد ولكنني زملكاوي ومن الصعب الانضمام له".

المزيد عن: رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 7:20:01 AM