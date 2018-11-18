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بشرى سارة لمترقبي فيلم "Godzilla: King Of The Monsters"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
بشرى سارة لمترقبي فيلم Godzilla: King Of The Monsters
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أعلن المخرج  مايكل دوجيرتي، عن الانتهاء بشكل رسمي من تصوير مشاهد فيلم الأكشن والفانتازى Godzilla: King Of The Monsters.

وقرر القائمون على "Godzilla: King Of The Monsters" طرحه يوم 31 مايو 2019 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من بطولة برادلى ويتفورد، ميلى بوبى براون، وفيرا فارميجا، وسالى هوكينز، وكايل تشاندلر، وتشارلز دانس، وزيى تشانج، وتوماس ميدليتليتش، وأوشيه جاكسون جونيور، وكين واتانابى، 

"Godzilla: King Of The Monsters" تأليف ماكس بورينشتاين، ومايكل دوجيرتى، وشيجيرو كاياما، وتاكيو موراتا، وزاك شيلدز، ومن إخراج  مايكل دوجيرتى.


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