أسامة هيكل يوضح تفاصيل اعتداء الإخوان على وفد برلماني مصري في لندن



وأضاف "هيكل"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن العلاقات بين مصر وبريطانيا ليست على ما يرام منذ حادثة الطائرة الروسية، وكان الوفد المصري يقوم بمهامه في بريطانيا التي يتركز فيها جماعة الإخوان.



وتابع عضو مجلس النواب، أن الوفد عقد لقاءا في أحد الجامعات، وكان معلنًا، وتجمع عناصر من الإخوان بعد انتهاء اللقاء لاستفزاز الوفد المصري، وادعوا أن الوفد جاء لكي "يتفسح" في لندن، وتصدى لهم بعض الطلبة من هذه الجامعة.



وشدد على أن النواب ذهبوا على نفقاتهم الشخصية، ومكثوا كل واحد في فندق على حسب قدرته المادية، مشددا على أن المجلس "مدفعش ولا مليم"، وفي المرتين لم يدفع المجلس شيئا، موضحا أنه رد عليهم.

قال النائب أسامة هيكل، وكيل لجنة إعلام البرلمان، إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، اعتدوا على الوفد البرلماني المصري في بريطانيا.