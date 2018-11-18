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دار الهلال عن 'مونديال الإسماعيلية للمبدعات': مهرجان ساقط

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:49 ص
دار الهلال عن 'مونديال الإسماعيلية للمبدعات': مهرجان ساقط
شعار مؤسسة دار الهلال
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ميسون أبو الحسن
 
أعلن مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يُسمي المونديال الدولي للإعلام والمبدعات العرب بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن ما صدر منه تجاه حقوق المؤسسة وإصداراتها جريمة مكتملة الأركان تستحق الملاحقة القانونية.


وقالت المؤسسة في بيان لها، إن استخدام مهرجان ساقط للأسماء التاريخية لإصدرات المؤسسة، سعيًا لإكساب المهرجان الهابط أي مصداقية أو شرعية، هو جريمة نصب واحتيال، واجتراء على حقوق ملكية وفكرية يكفلها القانون؛ حيث أكد البيان أن المؤسسة لا تعلم من قريب أو بعيد بالمهرجان، وأن حقها محفوظ في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرد العدوان على تاريخها وسمعة إصداراتها.

كانت مؤسستا أخبار اليوم ورزاليوسف قد اتخذتا إجراءات مماثلة تجاه منظمي المهرجان، الذين وظفوا شعاريها واسميهما وصفتيهما الإعتباريتين للترويج للمهرجان المشبوه. 
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