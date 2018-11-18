ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة الهجرة تكشف عن مطالب أسرة الصيدلي المقتول في السعودية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:57 ص
وزيرة الهجرة تكشف عن مطالب أسرة الصيدلي المقتول في السعودية
وزيرة الهجرة
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها زارت أسرة الصيدلي أحمد طه، الذي قتل في السعودية، وهم يطلبون أن يعود جثمانه إلى مصر لكي يدفن هنا، وهذا سيتم خلال ثلاثة أيام.

وأضافت "مكرم"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC مصر الفضائية، أن الأسرة طالبت بتوكيل محامي لمتابعة القضية، والحصول على مستحقاته المالية، وقد تم التواصل من نقابة الصيادلة مع الشركة الكفيلةـ وتم الاتفاق على مستحقاته والتعويضات أيضا.

وتابعت الوزيرة، أن هناك وفد من النقابة سيسافر إلى السعودية لمتابعة القضية.
المزيد عن: وزيرة الهجرة عمرو أديب صيدلي السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 5:40:00 AM