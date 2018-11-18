وزيرة الهجرة تكشف عن مطالب أسرة الصيدلي المقتول في السعودية



وأضافت "مكرم"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC مصر الفضائية، أن الأسرة طالبت بتوكيل محامي لمتابعة القضية، والحصول على مستحقاته المالية، وقد تم التواصل من نقابة الصيادلة مع الشركة الكفيلةـ وتم الاتفاق على مستحقاته والتعويضات أيضا.



وتابعت الوزيرة، أن هناك وفد من النقابة سيسافر إلى السعودية لمتابعة القضية.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها زارت أسرة الصيدلي أحمد طه، الذي قتل في السعودية، وهم يطلبون أن يعود جثمانه إلى مصر لكي يدفن هنا، وهذا سيتم خلال ثلاثة أيام.