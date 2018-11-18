الكشف عن سر احتفال أجيري أمام تونس

رفض تيتو جارسيا مدرب عام المنتخب المصري ما يتم ترديده عن تعمد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة الاساءة للمنتخب التونسي خلال مباراة الجمعة الماضية.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أجيري لم يقم بهذه الحركة بقصد الاساءة للمنافس، كان واقفًا بظهره لدكة المنتخب التونسي".

متابعًا "اللاتينيون لديهم ردود أفعال ساخنة ومختلفة عن عقلية الشرق الاوسط التي نحترمها بكل تأكيد".

وواصل المدرب الاسباني: "اجيري كان يقوم باخراج نسبة الأدرينالين التي يفرزها جسده بعد الهدف، في اوروبا هناك العديد من مثل هذه الاحتفالات وتمر بدون أي ازمة".