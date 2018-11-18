إقبال كثيف على شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي





شهد بنك ناصر إقبالًا كثيفًا من المواطنين على شراء شهادة رد الجميل والتي أطلقها البنك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق الأول من أكتوبر .





وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن إطلاق الشهادة يأتي في إطار دور بنك ناصر الاجتماعي في العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية؛ حيث التركيز على الجانب الاجتماعي وتوفير خدمات يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، ولذلك طرح البنك شهادة "رد الجميل" لكبار السن ممن هم 70 عاما فأكثر وتبدأ الوديعة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد بعائد سنوي 17% وهي أعلى فائدة موجودة حاليا.





وأضاف فاروق، أن مدة الوديعة سنة من تاريخ الإيداع ويحسب العائد من اليوم التالي للإيداع هذا ويصرف العائد سنويا في نهاية مدة الوديعة، مضيفا أنه يحق للعميل استردادها بعد 6 شهور دون خصم أو عائد.





وأشار إلى أنه تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادة تيسيرا عليهم خاصة أنهم من كبار السن وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مؤكداً وجود تسهيلات في إجراءات الشراء للعملاء وتوضيح فائدة الشهادات وصلاحيتها.



