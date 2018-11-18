9 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات الأمم الإفريقية 2019

نجحت 8 منتخبات في حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، بالإضافة إلى منتخب الكاميرون مُستضيف البطولة القارية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير المنتخبات التي حسمت تأهله إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019:

-السنغال ومدغشقر:

حجز منتخبا السنغال ومدغشقر مقعدهما في بطولة الأمم الإفريقية 2019 عن المجموعة الأولى، حيث يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

-المغرب والكاميرون:

حجز منتخب المغرب مقعده في بطولة الأمم الإفريقية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما ضمن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في نفس المجموعة بـ8 نقاط، تأهله بإعتباره مُستضيف البطولة.

-مالي:

تأهل منتخب مالي إلى نهائيات أمم إفريقيا بشكل رسمي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن بوروندي الثاني برصيد 9 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الجابون صاحب المركز الثالث بـ 7 نقاط.

-نيجيريا:

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائيات أمم إفريقيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن جنوب أفريقيا صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن ليبيا الثالث برصيد 7 نقاط.

-مصر وتونس:

حسم منتخب مصر تأهله لبطولة أمم إفريقيا منذ الجولة الماضية حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب تونس "المتصدر" والذي حسم تأهله أيضًا.

-أوغندا:

تأهل منتخب أوغندا إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية عشر برصيد 13 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منتخب تنزانيا الثاني برصيد 5 نقاط، ويحتل الرأس الأخضر المركز الثالث برصيد 4 نقاط.