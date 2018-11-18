الجهيناوي يدعو إلى تعزيز الحضور التونسي في الاتحاد الإفريقي

دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، إلى تعزيز الحضور التونسي داخل مؤسسات المنظمة، واختيار تونس لاحتضان أنشطة واجتماعات الاتحاد، معبرا عن اعتزاز تونس باحتضان المعهد الإفريقي للإحصاء.





وأكد الجهيناوي خلال المحادثة، التي جمعته، السبت في أديس أبابا، برئيس المفوضية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، على الأهمية، التي توليها تونس العضو المؤسس للإتحاد الإفريقي، لدعم عمل المنظمة ومساندتها لمسار الإصلاح داخلها، منوها بدور رئيس المفوضية في عملية الإصلاح ودفع العمل الإفريقي المشترك والاندماج القاري.





وعبر رئيس المفوضية، من جهته، عن استعداده لمزيد التعاون مع تونس لدعم إشعاع المنظمة الافريقية، وتعزيز عملها بما يمكن من مجابهة مختلف التحديات الراهنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





ويترأس وزير الشؤون الخارجية، بتكليف من رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 17 و18 نوفمبر 2018.