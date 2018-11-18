مشادة على الهواء بين داعية سلفي وشيخ أزهري بسبب المولد النبوي (فيديو)



وقال الداعية السلفي، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، إن السيدة فاطمة لم تحتفل بالمولد النبوي، وكانت هي الأولى أن تحتفل بمولد أبيها.



من جانبه، رد "نعمان"، بأن الرسول له مكانة كبيرة، والملائكة سجدت لأدم مرة واحدة، إنما هو يصلي عليه الله والملائكة باستمرار.



وحاول الداعية السلفي مقاطعة الشيخ الأزهري عدة مرات، فانفعل الأزهري قائلاً: "اسكت أنت مستفز.. إلا رسول الله"، وهدده بسكب كوب الماء عليه إذا لم يصمت، كما أشار إلى أنه عليه أن "يجدد إسلامه"، ويتوب عما قال وأن "ياخد 100 جلده على رجليه ويتوب إلى الله عز وجل، ويبرأ مما قال".

وقعت مشادة كلامية بين الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، والداعية السلفي أبويحيي، بسبب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.