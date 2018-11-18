عبدالمنعم سعيد: نحتاج إلى حركة مضادة لـ"السوشيال ميديا"



وأشار "سعيد"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC مصر الفضائية، إلى أن هذه المشكلة ليست في مصر فقط، ولكنها في الولايات المتحدة أيضا، ويقود هذا التيار في أمريكا الرئيس دونالد ترامب نفسه.



وشدد على ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أشياء مفيدة، وأن يدخل الناس أصحاب التفكير بالعقل فيها، ولا يجب منعها.

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إننا نحتاج إلى حركة مضادة لـ"السوشيال ميديا"، موضحا أن هذه الأدوات تعتمد على الغريزة، ويجب أن يتم استخدام العقل في الحكم على الشئون العامة.