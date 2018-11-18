"أديب" يكشف حجم الأموال المنفقة سنويًا على السحر والشعوذة في مصر



وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، أن هناك مليار جنيه تنفق سنويا في مصر على أعمال السحر والشعوذة.



وأشار إلى أن هناك نصف مليون مواطن مصري يعملون في السحر والشعوذة، لافتا إلى أن هذا الأمر انتشر في الأوساط المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وبينهم متعلمون في جامعات أجنبية.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مراكز أبحاث أكدت أن حوالي 7 أو 8 مليار دولار تنفق سنويًا على السحر والشعوذة، في مصر والعالم العربي.