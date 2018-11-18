عاجل.. تصريح ناري من أحمد ناجي عن حارس مرمى الأهلي

أبدى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر سعادته بفوز الفراعنة على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 الكاميرون.

وقال ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " محمد الشناوي قدم مباراة قوية أمام تونس وتصدى لانفراد محقق تسبب في تغيير نتيجة المباراة".

وأضاف: "العلاقة بين حراس المنتخب مميزة للغاية والحب بين الحراس هو أساس النجاح".