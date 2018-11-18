جارسيا: خافيير أجيري لديه حنكة تغيير الأسلوب في اي وقت

تحدث تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر عن أداء اللاعبين في المباريات تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نحاول إعداد صف جديد من اللاعبين وتفادي الأخطاء التي نقع فيها".

وتابع: "نبني فريقا هجوميا وهو ما يعني المخاطرة في الدفع، لدينا مخاطر في أسلوب اللعب ولكن نحن قادرون على تحملها ونثق في خطتنا".

وأضاف المدرب الاسباني: "أجيري لديه الحنكة لتغيير الأسلوب في أي وقت والمزج بين الدفاع والهجوم خلال المباراة".