مدرب منتخب مصر: الاستعداد لتونس لم يختلف عن الاستعداد للنيجر واي سواتيني
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:32 صعمرو مصطفى
تحدث الإسباني تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر عن طريقة الاستعداد للخصم مع الفراعنة.
وقال تيتو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي
هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الاستعداد لتونس مثله مثل الاستعداد لإي سواتيني
والنيجر واي منتخب أخر".
وتابع: "ندرس المنافس بشكل جيد ونستعد له من أجل الفوز
أيًا كان اسم المنتخب".
واضاف: "لا نعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين، نُجهز
جميع اللاعبين ومع ذلك نحافظ على قوام الفريق".
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