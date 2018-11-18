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ضبط عاطل بحوزته 22 لفافة هيروين في الإسماعيلية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
ضبط عاطل بحوزته 22 لفافة هيروين في الإسماعيلية
اللواء محمد علي حسين
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هشام إسماعيل
 
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته 22 لفافة من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة يفيد بورود معلومات سرية عن قيام المدعو، "شريف. أ. ي" 45 عامًا عاطل"بترويج كمية من جوهر الهيروين المخدر علي عملائه بقرية سرابيوم دائرة المركز، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات السرية أكدت صحة المعلومات. 

وعلى الفور تم تكليف الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة فايد، ومعاونيه النقباء، أحمد السيد، وهيثم عبد الباسط، وعلي طاهر، ومحمود منصور، وأحمد توفيق، والذي قاموا بعمل عدة كمائن ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 22 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات حياله.
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