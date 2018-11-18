عمرو الليثي يعرض مبادرة خير لتوزيع النظارات لغير القادرين بالمجان (فيديو)





قال الاعلامي عمرو الليثي، أنه فخور بكل إنسان يقدم مبادرات الخير، ومن يتواصل مع البرنامج ليعرض مبادرته، لافتًا إلى أنه قدم خلال الحلقات الماضية من برنامج "واحد من الناس" عددًا من المبادرات الرائعة لعدد من المشاهدين ومنهم إطعام كل محتاج بدون مقابل "ومطعم فول وطعمية".





وأضاف: "اليوم نقدم مبادرة رائعة لصاحب محل نضارات، يقدم تجربة فريدة من نوعها ويقوم بتوزيع النظارات بالمجان لغير القادرين".





وأشاد الليثى بالمبادرة موجهًا الشكر لصاحبها، كما قام الليثى بمصاحبة كاميرا "واحد من الناس" بالذهاب إلى محله والتواصل معه وعرض تجربته في إطار الإعلام الجاد الذى يُلقي الضوء على التجارب الرائعة لكل إنسان يعمل الخير ويساهم فى بناء مجتمعه.



