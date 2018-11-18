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جاستن بيبر يؤكد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:27 ص
جاستن بيبر يؤكد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين
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رويترز
 

أكد مغني البوب جاستن بيبر زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين بعد مرور شهرين على تقارير بأنهما حصلا على تصريح بالزواج.

ونشر بيبر على حسابه في موقع انستجرام صورة له مع بالدوين وهي تمسك بيده وعلق عليها قائلا ”زوجتي رائعة“.

كانت تقارير قد أشارت هذا الصيف إلى خطبة المغني الكندي بيبر وبالدوين (21 عاما) وهي ابنة الممثل ستيفن بالدوين. وفي سبتمبر أيلول ذكرت وسائل إعلام أنهما حصلا على تصريح بالزواج في الولايات المتحدة.

وغيرت بالدوين اسمها على حساب انستجرام إلى هايلي بيبر.

وبيبر (24 عاما) هو ثاني مغني يصل عدد متابعيه على تويتر إلى 100 مليون بعد المغنية كاتي بيري. وتعد اسطواناته من بين الأكثر مبيعا بين أشهر المغنين في العالم.

ويحرص الملايين على متابعة الحياة العاطفية لبيبر الذي ظل يواعد مغنية البوب سيلينا جوميز لسنوات.

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