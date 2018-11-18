أكاديمي مغربي: مبادرة الملك للجزائر ليست الأولى.. ومختلفة عن سابقتها





قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، ميلود بلقاضي، إن مبادرة الملك المغربي، الملك محمد السادس، لإعادة تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الجزائر ليست بالدعوة الأولى، موضحاً أن الملك المغربي سبق وأن دعا لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، إلا أن هذه الدعوة تميزت بعدة أمور.





وأضاف بلقاضي خلال لقاء له ببرنامج "أبعاد" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي محمد قواص، أن تلك الدعوة تميزت بتزامنها مع خطاب "المسيرة الخضراء" وهو أمر له دلالة عميقة جدا، ثانيا أتت تلك الدعوة بطلب من العاهل المغربي للجزائر دون أية شروط، متابعاً أن الخطاب الملكي المغربي كان واضحا في مد العون والمساعدة والآليات لبدء عهد جديد بكل جدية.





وأوضح أن هذه المبادرة الملكية الجديدة تميزت بشكلها الجديد، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي من الجزائر، في حين تحدثت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية عن وضع شروط مسبقة، مشيرا إلى أن تلك المبادرة المغربية أيدها المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ودول الخليج.



