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حقيقة شطب محمد صلاح من عضوية مركز شباب نجريج (فيديو)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
حقيقة شطب محمد صلاح من عضوية مركز شباب نجريج (فيديو)
محمد صلاح
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كساب أحمد
 

قال ماهر شنبه، عمدة قرية نجريج، إن ما تردد حول شطب عضوية محمد صلاح نجم مصر الدولي من مركز شباب القرية "غير صحيح تماما".

وأضاف "شنبه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين: "محمد صلاح كأي طليع في بدايته بيقيد في الكشوف، دلوقتي صلاح انشغل بلعب كرة القدم في تشيلسي والفرق الأوروبية وصولا لليفربول".

وتابع: "محمد صلاح لم يسدد الاشتراكات حتى تتحول عضويته لعضوية عاملة وقتها، ولكنه هذا العام سدد الاشتراك وعليه الانتظار عامًا حتى يتم تفعيل عضويته العاملة حتى يحق له المشاركة في الانتخابات بالنادي وبناء عليه لم يُدرج اسمه في الكشوف الانتخابية وسيتم إدراجه العام المقبل".

وتابع: "محمد صلاح عضو عامل ابتداء من العام الحالي ويحق له التصويت في العام المقبل".

المزيد عن: نجريج مركز شباب محمد صلاح قرية اخبار مصر
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