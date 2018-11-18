برلماني لـ المصريين: "اصبروا.. ولادكم هيكونا أحسن من اللي قاعدين على القهاوي"



وأشار "بركات"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه سيتم توزيع التابلت على طلاب مدارس الثانوي العام قريبًا، ولن يكون هناك امتحانات ورقية، ولن يحسب درجات الصف الأول الثانوي.



قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه متفائل بوضع التعليم في مصر، معقبًا: "اصبروا وتفائلوا.. وولادكم هيكونوا أحسن من اللي قاعدين على القهاوي".