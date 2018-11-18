ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني لـ المصريين: "اصبروا.. ولادكم هيكونا أحسن من اللي قاعدين على القهاوي"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:37 ص
برلماني لـ المصريين: اصبروا.. ولادكم هيكونا أحسن من اللي قاعدين على القهاوي
فايز بركات
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه متفائل بوضع التعليم في مصر، معقبًا: "اصبروا وتفائلوا.. وولادكم هيكونوا أحسن من اللي قاعدين على القهاوي".

وأشار "بركات"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه سيتم توزيع التابلت على طلاب مدارس الثانوي العام قريبًا، ولن يكون هناك امتحانات ورقية، ولن يحسب درجات الصف الأول الثانوي.
المزيد عن: مصر فايز بركات توك شو تعليم البرلمان اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 4:10:07 AM