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"سعفان" عن مقتل صيدلي مصري بالسعودية: "لن نفرط في حق أي مواطن"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
سعفان عن مقتل صيدلي مصري بالسعودية: لن نفرط في حق أي مواطن
محمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن حادث مقتل الصيدلي المصري حادث فردي، مشيرًا إلى أن المصريين والسعوديين يتألمون بسبب هذا الحادث.

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الدولة لن تفرط في حق أي مواطن مصري، مضيفًا أنهم يتابعون كل تفاصيل الحادث منذ وقوعه، ولن يتم ترك حقوق للصيدلي المتوفي.

ولفت إلى أن هناك تعاون بين وزارتي القوى العاملة والهجرة لضمان حقوق المواطن المصري، مشددًا على أن الوزارة تتابع أحوال كل المصريين في الخارج.
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