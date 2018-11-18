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وزيرة الهجرة تكشف موعد عودة جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:32 ص
وزيرة الهجرة تكشف موعد عودة جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية
نبيلة مكرم
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هدى عبدالرازق
 
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الحفاظ على كرامة المصريين في الخارج، والتواصل مع المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، والاستفادة من القيادات المصرية في الخارج من أولويات الوزارة.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنها توجهت لتقديم واجب العزاء لأسرة الصيدلي المصري المقتول في السعودية في بيته، لافتة إلى أنها تواصلت مع سفيرنا في السعودية لمتابعة عودة الجثمان والحصول على كافة حقوق المتوفي.

وصرحت أن جثمان الصيدلي المصري سيصل في غضون 3 أيام إلى مصر، لافتة إلى أن أسرة المتوفي أهم ما يشغلهم الآن هو عودة الجثمان ودفنه في أرض الوطن.

وعن الخلاف مع النائبة الكويتية، عقبت وزيرة الهجرة، قائلة: "تم اسدال الستار على هذه القضية".
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