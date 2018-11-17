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رئيس الأركان الأمريكي: نشر الجيش عند الحدود الجنوبية لا يهدف لمنع المهاجرين

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:57 م
رئيس الأركان الأمريكي: نشر الجيش عند الحدود الجنوبية لا يهدف لمنع المهاجرين
جوزيف دانفورد
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وكالات
 

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم السبت، أن يكون نشر

 قوات الجيش الأمريكي على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بغرض منع المهاجرين من دخول الأراضي

 الأمريكية.


ونقلت شبكة (سي.بي.أس.) الإخبارية الأمريكية عن الجنرال دانفورد قوله "إن نشر قوات الجيش على الحدود

 مع المكسيك يأتي فقط بهدف تقديم الدعم الفني والهندسي لنقاط الدخول، فضلا عن تقديم الدعم الخاص

 بالإمداد والتموين والخدمات الطبية لقوات حرس الحدود والجمارك".


وأشار دانفورد - في تصريحات أدلى بها أمام منتدى (هاليفاكس) للأمن الدولي - إلى أن المهاجرين لن 

يلتقوا وجها لوجه بقوات الجيش الأمريكي عند عبورهم إلى داخل الولايات المتحدة، وأن مهمة قوات الجيش

 المنتشرة هناك ليست منع دخول المهاجرين ولكن تقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلي في أداء مهامها.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - قبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس - عزمه

 نشر نحو 15 ألف جندي أمريكي على الحدود فى استعراض للقوة أمام قوافل المهاجرين القادمين إلى

الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث تم - حتى الآن - نشر 5000 جندي.

المزيد عن: منع رئيس الأركان الأمريكي المهاجرين‏ الحدود الجنوبية الجيش
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