أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 17-11-2018 في محافظة القليوبية
السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:03 ممحمد نبيل
شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
محافظ القليوبية: محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تخدم أكثر من نصف سكان القاهرة
أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ان محطة الصرف الصحى بالجبل الاصفر تخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، وتم الانتهاء من تجارب التشغيل، ومن المقرر إنتاج طاقة كهربائية من المشروع، تصل إلى 60% من إجمالى الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.
استخراج جثة طفل قتل على يد عشيق والدته لعرضها على الطب الشرعي في كفر شكر
وقررت النيابة العامة بكفر شكر، استخراج جثة طفل قتل على أيدي جامع قمامة بمساعدة والدته وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وضبط واحضار والده المجنى عليه الهاربة.
محافظ القليوبية: محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تخدم أكثر من نصف سكان القاهرة
أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ان محطة الصرف الصحى بالجبل الاصفر تخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، وتم الانتهاء من تجارب التشغيل، ومن المقرر إنتاج طاقة كهربائية من المشروع، تصل إلى 60% من إجمالى الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.
استخراج جثة طفل قتل على يد عشيق والدته لعرضها على الطب الشرعي في كفر شكر
وقررت النيابة العامة بكفر شكر، استخراج جثة طفل قتل على أيدي جامع قمامة بمساعدة والدته وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وضبط واحضار والده المجنى عليه الهاربة.
رئيس حزب المؤتمر من بنها: حملة لعودة الشخصية المصرية للقضاء على الإرهاب والتطرف
وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، اننا نريد أن تبني مصر علي الدولة الوطنية والمؤتمر الأخير الذي عقد في شرم الشيخ هو أساس الدولة الوطنية للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.
وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، اننا نريد أن تبني مصر علي الدولة الوطنية والمؤتمر الأخير الذي عقد في شرم الشيخ هو أساس الدولة الوطنية للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.
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