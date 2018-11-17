رئيس الصين يعتزم إجراء زيارة كوريا الشمالية العام المقبل

ذكرت كوريا الجنوبية اليوم السبت، أنّ الرئيس الصيني "شي جين بينج" يعتزم زيارة كوريا الشمالية العام المقبل بعد تلقيه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الأمر الذي سيجعل شي أول زعيم صيني يقوم بذلك منذ عام 2005.





وقال شي للرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن" في اجتماع ثنائي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بابوا غينيا الجديدة إنه سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية في العام المقبل.





وأضاف كيم يوي كيوم المتحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بين شي ومون، أن شي قال إن الصين ستواصل لعب دور بناء في بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي هذا في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة توقفت حول كيفية إزالة أسلحة بيونجيانج النووية.