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برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:57 م
برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد
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وكالات
 
بات من المتوقع أن يغيب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة لمدة أسبوعين على الأقل، بعدما أعلن ناديه تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع منتخب بلاده.

وأصيب راكيتيتش خلال المباراة التي فازت بها كرواتيا 3-2 على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس الماضي، وتأكد غيابه عن المواجهة الحاسمة أمام إنجلترا غدا الأحد وعاد اللاعب بالفعل إلى برشلونة للخضوع لفحوص.

وقال الجهاز الطبي لبرشلونة إنه لا يستطيع تحديد فترة غياب اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت أنه من المتوقع أن يغيب فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويعاني راكيتيتش بالفعل من الإيقاف خلال مواجهة برشلونة متصدر الدوي الإسباني يوم السبت المقبل مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب، الذي يتأخر عن القمة بنقطة واحدة، بعد طرده أمام ريال بيتيس.

وبات من المنتظر أن يغيب راكيتيتش عن مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وكذلك لقاء فياريال في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

المزيد عن: مباشر كرواتيا واسبانيا راكيتيتش برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
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