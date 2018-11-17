عاشق الخرائط يفاجىء "حلمي" بموهبته في "Little Big Stars"

فوجىء الفنان أحمد حلمي، بموهبة من نوع خاص للطفل أدهم شفيق، والذى يعشق الخرائط، ويستطيع التعرف على مكان أى بلد عليها.



وقام "شفيق" خلال برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار"، المعروض على قناة "MBC مصر"، بالتعرف على مكان أكثر من دولة عربية وأروبية، على الخريطة مثل المغرب، تونس، كندا، وغيرها وسط ذهول من الفنان أحمد حلمى.