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عاشق الخرائط يفاجىء "حلمي" بموهبته في "Little Big Stars"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:50 م
عاشق الخرائط يفاجىء حلمي بموهبته في Little Big Stars
أحمد حلمي
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مريم الشريف
 
فوجىء الفنان أحمد حلمي، بموهبة من نوع خاص للطفل أدهم شفيق، والذى يعشق الخرائط، ويستطيع التعرف على مكان أى بلد عليها.

وقام "شفيق" خلال برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار"، المعروض على قناة "MBC مصر"، بالتعرف على مكان أكثر من دولة عربية وأروبية، على الخريطة مثل المغرب، تونس، كندا، وغيرها وسط ذهول من الفنان أحمد حلمى.
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