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ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوصل الفاصلة بالبطولة العربية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:32 م
ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوصل الفاصلة بالبطولة العربية
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الفجر الرياضي
 

 تلقي الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون صدمة قوية بعد تضاؤل فرص أحمد فتحي لاعب الفريق في اللحاق بمباراة الوصل الإماراتى يوم الخميس المقبل، فى إياب ثمن نهائى بطولة كأس زايد للأندية العربية.

 

ويعانى فتحى من إصابة بتمزق فى العضلة الأمامية أبعدته عن مباراة الترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن فرص لحاق اللاعب بمواجهة الوصل ضعيفة جدًا.

 

ويسعى الأهلى فى الوقت الحالى، لتجهيز محمد هانى للمشاركة فى اللقاء، بعد اقتراب فتحى من الغياب عن اللقاء.

المزيد عن: الوصل والأهلي الوصل الإماراتي البطولة العربية أخبار الأهلي أحمد فتحي
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