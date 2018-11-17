لايف HD| يلا شوت portugal بث مباشر ايطاليا والبرتغال اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر (Ronaldo)
السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:15 معمرو عادل
لايف HD| يلا شوت portugal بث مباشر ايطاليا والبرتغال اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر (Ronaldo)
أعلن روبرتو مانشينى وفرناندو سانتوس المديران الفنيان لمنتخبى إيطاليا والبرتغال، عن التشكيل الرسمي للمواجهة التى تقام فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من المستوى الاول لدورى الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالى ..
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: فلورينزى - بونوتشى - كيلينى - بيراجى
خط الوسط: جورجينيو - فيراتى - باريلا
خط الهجوم: كييزا - ايموبيلى - انسينى
فى المقابل جاء تشكيل البرتغال كالتالى ..
حراسة المرمى: روى باتريسيو
خط الدفاع: كانسيلو - فونتى - روبن دياز - ماريو روى
خط الوسط: ويلياك كارفاليو - روبن نيفيز - بيتزى - بروما
خط الهجوم: برناردو سيلفا - أندرى سيلفا
ويحتل المنتخب البرتغالى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتى المنتخب الإيطالى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وسيتأهل منتخب البرتغال للدور قبل النهائى فى حالة التعادل اليوم.
لايف HD| يلا شوت portugal بث مباشر ايطاليا والبرتغال اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر (Ronaldo)
المزيد عن: موعد مباراة ايطاليا والبرتغال اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال يلا شوت مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال كورة لايف مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال كورة ستار مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال كورة اون لاين مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال مشاهدة مباراة ايطاليا اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ايطاليا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ايطاليا اليوم مشاهدة دوري الامم الاوروبية مشاهدة ايطاليا ضد البرتغال مباشر ماتش ايطاليا والبرتغال مباراة ايطاليا والبرتغال مباشر مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر يلا شوت مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر مجانا مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر مباراة ايطاليا والبرتغال اليوم مباشر