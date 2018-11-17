لايف HD| يلا شوت portugal بث مباشر ايطاليا والبرتغال اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر (Ronaldo)

أعلن روبرتو مانشينى وفرناندو سانتوس المديران الفنيان لمنتخبى إيطاليا والبرتغال، عن التشكيل الرسمي للمواجهة التى تقام فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من المستوى الاول لدورى الأمم الأوروبية.



