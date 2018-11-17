سر بكاء ساديو ماني بعد فوز السنغال على غينيا (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات بكاء السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب مباراة منتخب بلاده ضد غينيا الإستوائية، والتي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وذكرت تقارير صحفية سنغالية أن سبب بكاء "ماني" هو تقديمه أداءًا مخيبًا رفقة منتخب السنغال على عكس ظهوره مع فريقه ليفربول خلال الفترة الاخيرة.





وتغلب منتخب السنغالي على نظيره غينيا الاستوائية بهدف دون رد في لقاء الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا.





ويتصدر منتخب السنغال ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، وحسم بطاقة التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا 2019 منذ الجولة الماضية عن تلك المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا الاستوائية عند 3 نقاط في المركز الثالث



