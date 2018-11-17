مدرب الهلال السعودي ينهي الجدل حول مستقبله

أنهى البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الجدل حول إمكانية رحيله عن الزعيم لتدريب نادي بنفيكا البرتغالي خلال الفترة المقبلة.





وربطت تقارير برتغالية اسم جورجي جيسوس بتدريب فريق بنادي بنفيكا البرتغالي، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمعه برئيس النادي لويس فيليبي فييرا، بالإضافة لرغبته في العودة إلى الدوري البرتغالي.





ونفى جيسوس خلال تصريحاته لصحيفة “أبولا” البرتغالية، رحيله عن نادي الهلال خلال الفترة الحالية، مؤكدًا التزامه بعقده مع الزعيم، خاصة أنه لن يستطيع تركه حاليًا في ظل النتائج المميزة التي يُحققها الأزرق تحت قيادته.





ويسير الالهلال بشكل مميز مع جيسوس، حيث يتصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من الفوز في 9 مباريات على التوالي، ليكون أول فريق يُحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة المحلية.



