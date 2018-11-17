الأهلي صاحب أعلى ميزانية بين الأندية المصرية بمليار و200 مليون جنيه

تصدر النادي الأهلي المصري الأندية المصرية في ميزانية عام 2018 بعد تجاوزها مليار و200 مليون جنيه مصري.





وكشفت ميزانية النادي الأهلي المصري التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علي نسخة منها أن الإجمالي العام يصل إلي مليار و294 مليون و126 الف و760 جنيه.





وكشفت الميزانية عن وجود فائض في نشاط النادي الأهلي المصري يقدر بـ402 مليون و959 الف و797 جنيه مقابل 204 ملايين و10 آلاف و462 جنيه لعام 2016 .





وكشفت الميزانية عن وجود فائض في نشاط كرة القدم يقدر بـ24 مليون و574 ألف و469 جنيه.





وأشارت الميزانية إلى أن إيرادات النشاط بشكل عام وصلت إلى 579 مليون و238 ألف و202 جنيه.



