الشرقية يختتم الدور الأول بفوز ثمين على كهرباء الإسماعيلية





إختتم فريق الشرقية منافسات الدور الأول للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث، بتحقيق فوز ثمين على حساب كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل، سجله اللاعب شريف رصفي.





ونجح فريق فاقوس في التغلب على فريق النوبة بهدفين لهدف، وحقق غزل السويس إنتصار عريض على فريق مركز شباب أبو شحاتة برباعية نظيفة.





كما فاز مركز شباب أبو صوير بهدف على فريق القنطرة، وحسم التعادل السلبي لقاء بلدية الإسماعيلية مع جنوب سيناء، وإكتسح مركز شباب أبو حماد فريق الشهداء بخمسة أهداف مقابل هدف.





ومؤجل لقاء من الدور الاول بين الشهداء وجنوب سيناء.





ترتيب المجموعة السابعة عقب ختام الدور الأول :





1- الشرقية 29 نقطة

2- الكهرباء 26 نقطة

3- ابو حمّاد 22 نقطة

4- فاقوس 18 نقطة

5- ابوصوير 18 نقطة

6- غزل السويس 18 نقطة

7- بلبيس 17 نقطة

8- البلدية 14 نقطة

9- ابو شحاته 13 نقطة

10- الشهداء 10 نقاط

11- القنطرة 10 نقاط

12- النوبة 9 نقاط

13- سيناء 7 نقاط



