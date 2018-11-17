صبحي الحفناوي يتقدم باقتراح عاجل لوزارة الزراعة بشأن تطبيق قانون منع تداول الدجاج الحي

صرح الإعلامي صبحي الحفناوي مقدم برنامج دنيا الدواجن علي قناة الحدث اليوم، بأنه سيتقدم باقتراح عاجل الي وزارة الزراعة بشأن تطبيق قانون منع تداول الدجاج الحي .





وأضاف "الحفناوي"، أن الاقتراح هو تشكيل لجنة علي أعلي مستوي برئاسة الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، علي أن تضم اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وممثل عن مجازر الدواجن وآخر عن الشركات المنتجة للكتكوت وممثل عن مصانع الأعلاف وآخر عن شركات إنتاج الأدوية البيطرية ومستوردي الأدوية ولقاحات الدواجن وممثل عن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية المصرية وممثل عن مربي الدواجن الصغار.

واشار إلى أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في الآتي: أولا: وضع آلية لتنفيذ القانون رقم 70والخاص بمنع تداول الدجاج الحي اعتبارا من اول مايو مايو المقبل.





ثانيا: العمل علي مراعاة البعد الاجتماعي لكل الفئات العاملة في تربية الدواجن في مصر وخاصة المربين الصغار وإيجاد فرص عمل لتجار الدواجن بالتعاون مع المجازر .





ثالثا: البدء فورا بحصر محلات بيع الدواجن الحية في القاهرة والجيزة ووضع خطة عاجلة لتحويل هذه المحلات الي منافذ بيع الدواجن مبردة ومجمدة وتوفير قروض ميسرة من جهاز المشروعات الصغيرة وبلا فائدة لأصحاب المحلات لشراء تلاجات العرض وثلاجات الحفظ والتحميد علي ان ينتهي هذا العمل في أول أبريل القادم.





رابعا: تقوم اللجنة بمتابعة مجازر الدواجن اليدوية وتحويلها فورا الي مجازر آلية ونصف آلية خلال أربعة أشهر من الان من خلال قروض بفائدة بسيطة وبالتعاون مع البنوك العاملة في مصر.





خامسا: تقوم اللجنة بوضع خطة عاجلة لتيسير إجراءات سحب العينات من المزارع واستخراج تصاريح نقل الدواجن بسهولة ويسر .





سادسا: تقوم اللجنة بالإعلان عن أرقام تليفون ساخنة يستطيع المربين التواصل من خلالها لإزالة اي عقبات في حالة تطبيق القانون .





سابعا:تقوم اللجنة بعمل حملات التوعية عبر وسائل الإعلام وتكون هدفها تغيير ثقافة الشعب الاستهلاكية للدواجن من الحية الحية الي المبردة والمجمدة مع التركيز علي الغذاء الأمن والصحي للمستهلك وأيضا البعد البيئي .