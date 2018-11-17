بهاء مجدي يشارك في ودية أهلي بني غازي بعد شفائه من الإصابة
السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:04 مالفجر الرياضي
دفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ، باللاعب بهاء مجدى الظهير الايسر للفريق ، فى الشوط الثانى لودية الفريق أمام أهلى بنى غازى ، المقام حاليا على ملعب النادى ، وذلك بعد تعافيه من الاصابة التى ابعدته عن المباريات الاخيرة للفريق.
وشارك مجدي بديلا لعبدلله جمعه في دقيقة 20 من احداث الشوط الثاني من اللقاء الودي ، فى اطار استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية الخميس المقبل بالدورى العام ، ضمن مواجهات الجولة ال 15 .