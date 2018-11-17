تعرف على أسعار الذهب بعد أن ارتفعت 3 جنيهات فى بداية التعاملات

استقرت أسعار الذهب فى السوق المحلى بعد أن شهدت ارتفاعها لليوم الثالث على التوالى بقيمة 3 جنيهات، متأثرا باستمرار ارتفاع سعر الأوقية العالمية التي تتأثر مباشرة بارتفاع سعر الدولار العالمي.





وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 611 جنيها، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 523 جنيها، أما سعر الجرام من عيار 24 فسجل نحو 698 جنيها.





هذا وسجلت سعر الأوقية العالمية نحو 1221 دولارًا أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 4888 جنيها.







يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.







