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اعتقال 6 عناصر من داعش في الموصل

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:30 م
اعتقال 6 عناصر من داعش في الموصل
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وكالات
 
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اليوم السبت، اعتقال 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).



وقال معن إن "فوج الطوارئ الـ 12 التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين، يلقي القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائياً، كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند لعصابات داعش أحدهم اعترف بأنه كان مسؤول علوة (تل عبطة) أيام سيطرة داعش المجرم على الموصل".



وأشار إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق حي الزهراء والخضراء وحي الآخاء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.



وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من اعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في العراق.
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