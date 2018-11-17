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كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للطلاب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:27 م
كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للطلاب
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اسراء الصفتي
 
يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمى للطلاب، والذي أقره الاتحاد العالمي للطلاب، ليصبح يومًا ضد الحروب الإمبريالية ومن أجل السلام والعدالة والحرية والتضامن والتحرر من الاستعمار، لذا تقدم "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للطلاب في 7 معلومات.

 
1- أقر الاحتفال باليوم العالمي للطلاب وبعد الحرب العالمية الثانية، خصص الاتحاد العالمي للطلاب يوم 17 نوفمبر كيوم عالمي للطالب.

 
2- ذاكرة النضالات التي خاضتها الحركة الطلابية ضد النازية الألمانية والتي بدأت بمقتل أحد الطلاب ويدعى "جان أوبلاتيل" إثر مسيرة طلابية بمدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقا، في 13 نوفمبر 1939م.

 
3 - تصدت القوات النازية لهذه المسيرة الطلابية، ما نتج عنه مقتل الطالب "جان أوبلا تيل" بمدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقًا، وقامت القوات النازية باعتقال تسع وترحيل 1200 طالبًا إلى معسكرات الاعتقال النازية وتصفيتهم جماعة فى 17 نوفمبر 1939م.

 
4- جاء إقرار اليوم العالمي للطلاب ليصبح يومًا ضد الحروب الإمبريالية ومن أجل السلام والعدالة والحرية والتضامن والتحرر من الاستعمار.

 
5 ـ اتحاد الطلاب العالمي تأسس عام 1946م، متخذًا من براغ مكان الحادث مقرًا له.


6 - يحتفل عدد كبير من دول العالم في مثل هذا اليوم، ويختلف معها مصر وعدد من الدول العربية مثل سوريا والسودان والأردن ولبنان في 21 فبراير.


7- يأتي الاحتفال بيوم الطلاب المصري، تخليدًا لذكرى النضال الطلابى ضد الإنجليز عام 1946.
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