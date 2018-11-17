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ننشر أسماء المتوفيين في حادث سقوط جزء من كوبري صفط اللبن

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:29 م
ننشر أسماء المتوفيين في حادث سقوط جزء من كوبري صفط اللبن
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إيمان عبد العاطي
 

حصل "الفجر"، على أسماء المتوفيين في حادث سقوط جزء من سور كوبري صفط اللبن، وتبين أنهما "إيمان.م"، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة طفط اللين، و"محمود.ع" 45 سنة، مقيم بنفس العنوان.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن سبب سقوط جزء من سور كوبري صفة اللبن، حيث أكدت أنه حال سير سيارة سوزوكي أعلى الكوبري انفجر أحد إطارات السيارات، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدامه بكوبري صفط اللبن، ما أسفر عن سقوط جزء من السور أسفله، ومصرع شخصين، متأثرين بإصابتهما، وإصابة قائد السيارة.

 

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور بسقوط جزء من كوبري صفط اللبن، ووجود متوفيين.

 

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، ورجال المرور، وتم إزالة أثار الحادث، ونقل المتوفيين والمصاب لمستشفى بولاق الدكرور، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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