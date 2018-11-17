نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد أولادها

نشرت الفنانة ​نوال الكويتية، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وظهرت فيه أيضا ابنتها والتف حولهما عدد من الاطفال الذي غنوا لها : "Happy birthday to you" قبل ان تقطع قالب الحلوى الذي كان امامهم على الطاولة.

واختارت نوال أن يكتب على قالب عيد ميلادها عنوان أغنيتها الأخيرة "قضى عمري".

وعلقت على الفيديو المنشور: "كل عام أنا وعائلتي بخير".

وطرحت "نوال" اغنية "قضى عمري" قبل ايام قليلة وشارك في الفيديو كليب زوجها وابنتها حنين والممثلة فرح الصراف.