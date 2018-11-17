اتحاد جدة يطلب النقاز من الزمالك

أرسل نادي اتحاد جدة السعودي، فاكسا رسميا إلى نادي الزمالك، يطلب خلاله الحصول على خدمات حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي المحترف بصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وحصل"الفجر الرياضي" على صورة الخطاب المرسل من نادي اتحاد جدة السعودي إلى إدارة الزمالك بشأن طلب التعاقد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق.









وتضمن الخطاب المرسل يوم 13 نوفمبر الماضي، طلب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي من الزمالك، الرد خلال 72 ساعة على العرض المقدم، والمقدر بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار نظير الحصول على خدمات الظهير التونسي.









ويرفض مسئولو الزمالك حتى الآن رحيل النقاز والتمسك ببقائه مع الفريق كونه واحد من العناصر الأساسية في تشكيلة الأبيض.



