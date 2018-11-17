رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: أسعار حلاوة المولد مستقرة نسبيا هذا العام

قال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن أسعار حلويات المولد النبوي كانت مرتفعة بشكل كبير في أول عام بعد تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا العام ليست مرتفعة بشكل كبير وتعد مستقرة، ولم تختلف عن العام الماضي.

وأشار "فوزي"، خلال حواره مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن أسعار حلويات المولد متفاوتة، حيث توجد علب يصل سعرها إلى 2000 جنيه، وعلب أخرى بـ 50 جنيها، موضحًا أن علب الحلويات المثالية ليس لها مكونات ثابتة، والاختيارات تعود لرغبة كل شخص.