محامي "قاتل طفليه" يؤكد وجود خلاف مع أحد تجار الآثار مع المتهم

فجر عبد الستار جاد محامى المتهم بقتل طفليه مفاجأة بتأكيده بإرفاق صور جناية في القضية تؤكد وجود خلاف مع أحد تجار الآثار مع المتهم، ولم يوضح المحامي الخاص بالمتهم عن سبب الخلاف مؤكدًا أنه سيتم التحدث بها في المرافعة داخل المحكمة في الجلسة المقبلة.

يذكر أن نيابة شمال الدقهلية وجهت للمتهم عدة اتهامات منها القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على التخلص منهما، حيث ادعى اختطافهما وقام بإلقائهما في مياه النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.