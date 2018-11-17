ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محامي "قاتل طفليه" يؤكد وجود خلاف مع أحد تجار الآثار مع المتهم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:10 م
محامي قاتل طفليه يؤكد وجود خلاف مع أحد تجار الآثار مع المتهم
قاعة المحكمة
طباعة
سالي رضوان
 
فجر عبد الستار جاد محامى المتهم بقتل طفليه مفاجأة بتأكيده بإرفاق صور جناية في القضية تؤكد وجود خلاف مع أحد تجار الآثار مع المتهم، ولم يوضح المحامي الخاص بالمتهم عن سبب الخلاف مؤكدًا أنه سيتم التحدث بها في المرافعة داخل المحكمة في الجلسة المقبلة. 

يذكر أن نيابة شمال الدقهلية وجهت للمتهم عدة اتهامات منها القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على التخلص منهما، حيث ادعى اختطافهما وقام بإلقائهما في مياه النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
المزيد عن: مصر قاتل طفليه جانيات المنصورة المنصورة اخبار اﻻثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
0
x
14:30
1
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 3:20:01 PM