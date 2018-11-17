تجديد حبس "إرهابي حلوان" المتهم بالهجوم على كنيسة مارمينا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس إبراهيم إسماعيل مصطفى، المتهم بارتكاب جريمة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا وأحد المحال التجارية لبيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان مؤخرًا، لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، إلى الإرهابي المتهم، ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وتنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي "بندقية"، وذخائر مما تُستعمل عليه والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكلفت النيابة العامة، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإجراء تحريات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة والمحل التجاري بمنطقة حلوان، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية لمسرح الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالكنسية ومحيط المحل التجاري.