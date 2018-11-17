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"التضامن" تغلق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:56 م
التضامن تغلق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة
وزارة التضامن
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آيات عامر
 
أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حضانة جنة الطفل السعيد، بالإسكندرية، والتي انتشر فيديو لإساءة معاملة أحد الأطفال بها، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بتشكيل لجنة من إدارة الأسرة والطفولة وفريق التدخل السريع بالإسكندرية. 

وتم عمل محضر باستلام 10 سجلات وهي (سجل الهيكل الوظيفي، قيد الرضع، حضور المدرسات، اشتراكات الرضع، حضور وغياب الرضع، حضور وغياب الاطفال الكبار، اشتراكات الكبار، قيد الاطفال، البرنامج اليومي، سجل الايرادات والمصروفات).

وتم عمل محضر سماع أقوال لعدد 4 أولياء أمور حول الواقعة وكيفية معاملة الحضانة والمشرفات بالحضانة، والذين أكدوا على حسن عمل الحضانة والقائمين عليها من رعاية وعناية للأبناء ولا توجد أي شكوى سابقة على الحضانة خلال الخمس سنوات السابقة.

كما تم عمل محضر إغلاق إداري للحضانة وإقرار من مالكة الحضانة بغلق الحضانة وهو إجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات في الدعوى الجنائية بالنيابة.

جدير بالذكر أنه تم عرض مديرة الحضانة والمشرفات الأربعة على النيابة يوم الجمعة الموافق 16112018م وأنه تم صرف المشرفات من النيابة بدفع كفالة مالية لكل منهم قيمته 500 جنيه وتم إخلاء سبيل مديرة الحضانه لعدم ثبوت إي إدانة لها.
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