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تجديد حبس 11 متهما بتمويل الإرهاب 45 يوما

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:54 م
تجديد حبس 11 متهما بتمويل الإرهاب 45 يوما
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس ١١ متهما بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

 

ويواجه المتهمين، ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.


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